Aurora Ramazzotti sarebbe in rotta con il fidanzato Goffredo Cerza, al suo fianco da oltre quattro anni. Stando a quanto riporta Chi, di recente i due si sarebbero proprio lasciati, come dimostrerebbero le foto che i due postavano sui social: l’ultima insieme infatti risale ormai a tre settimane fa.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono lasciati?

Dopo quasi quattro anni la storia d’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza pare giunta al capolinea. I due convivevano già da tempo, ma c’era più di un indizio ad avvallare l’ipotesi della rottura. Da tempo non condividevano foto insieme e dettagli della loro vita privata sui social. A parlare dell’addio è il settimanale Chi.

La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha spiegato solo poche ore fa di essere stata un po’ latitante sui social per motivi di lavoro, ma ai fan non è sfuggita l’estate da separati. Aurora è stata in vacanza con le amiche e il suo ultimo post con il fidanzato risale ad ormai un mese fa.

Chi annuncia la rottura tra Aurora Ramazzotti e il fidanzato

Il settimanale Chi annuncia così la rottura: “I due si sono lasciati dopo tre anni d’amore – scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini -. La Ramazzotti oggi sta incanalando le sue energie sul lavoro e sta registrando con Alvin un nuovo programma sui misteri per Italia 1”. La trasmissione è Mystery Land.