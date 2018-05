ROMA – Il paragone con la madre è l’incubo di Aurora Ramazzotti. Anche oggi che la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sta realizzando in tv, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è costretta a convivere con le perfidie dei telespettatori. È lei stessa a raccontarlo in una toccante intervista al magazine femminile F.

“L’ultimo episodio è di ieri in un negozio. La commessa mi fa un complimento e un uomo dietro: ‘Mejo la madre’. L’ha detto tre volte. Voleva proprio che sentissi che lui pensava facessi schifo in confronto a lei. Questa non è neanche cattiveria, è ignoranza. Ma fa male lo stesso”.

“Non ce l’ho mai avuta con mia madre – conclude Aurora -, ma ho iniziato a non piacermi. Da lì una escalation di insicurezze. Mi ha aiutato tanto il lavoro e soprattutto l’amore di Goffredo”.