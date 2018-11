ROMA – La prima volta è un momento importante e farlo quando ci si sente pronti e con la persona giusta è fondamentale. A raccontarlo è Aurora Ramazzotti: “La prima volta che ho fatto l’amore? Avevo 18 anni ed è stato il giorno del compleanno di mia madre. E non lo dimenticherò mai!”. A rivelarlo è la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che in un’intervista a Fanpage ha raccontato dell’amore e della sua prima volta, “pianificata” con l’aiuto di mamma Michelle: “Sa tutto, tra di noi non ci sono filtri. Lei sa tutto, possiamo dire che era tutto pianificato. Io e mia madre abbiamo sempre avuto un buon rapporto, non ci sono mai stati filtri tra noi”.

Aurora ha svelato anche di essersi pentita di un tatuaggio fatto: una “F” sul piede, fatta durante una vacanza a Formentera, primo acquisto fatto con i suoi guadagni. E se adesso ne è un po’ pentita, pazienza: “Almeno sono marchiata a vita”. Non solo sesso: la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non nega che le prime critiche arrivate sono quelle relative alla “presunta” raccomandazione.

Con un cognome così importante e due genitori così, sembrava inevitabile: “Ne ricevo tantissime di critiche. Una delle prime che ho ricevuto è quella della raccomandazione. Io ho sempre detto che mi rendo conto di essere raccomandata, di essere stata spinta ma so anche che questo è il lavoro che voglio fare, quindi le gestisco fregandomene e andando avanti per la mia strada”. Il primo acquisto, poi. Spazio anche per le soddisfazioni private, come il primo acquisto fatto con i suoi guadagni. Dopo aver lavorato all’X-Factor Daily, si è regalata una vacanza a Formentera.