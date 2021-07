Balotelli: “Donne che fanno figli per soldi”. L’ex Clelia lo accusa: “Non ha mai rispetto delle madri”

Lungo sfogo, via Instagram, di Mario Balotelli. Lungo sfogo contro le donne che, dice, usano gli uomini come un bancomat.

Balotelli, lo ricordiamo, è padre di Pia, avuta con Raffaella Fico e di Lion, avuto con un’altra ex compagna, Clelia:

“La legge – scrive il calciatore – dovrebbe impedire alle donne che sono solo interessate ai soldi di avere figli contro la volontà degli uomini solo per ottenere il vantaggio del denaro. È diabolico, triste e immorale”.

Balotelli: “Anche se a volte la legge non è giusta, Dio lo è e il castigo alla fine sarà eterno”

“La famiglia nasce dall’amore e non per convenienza. Se sei single, ti stai divertendo e non riesci a provvedere a te stesso, non usare terze persone come se fossero un bancomat ma trovati un lavoro prima di avere figli. Anche se a volte la legge non è giusta, Dio lo è e il castigo alla fine sarà eterno”.

Balotelli, la replica dell’ex compagna Clelia

Il messaggio di Mario Balotelli è stato ripreso proprio dalla modella Clelia, l’ex fidanzata di Balotelli.

“Sono una vittima fisicamente e mentalmente di lui…- le sue parole -. E non si ferma mai, non ha mai rispetto delle madri. L’unica cosa che fa è mentire”.

Poi la ragazza ha pubblicato una foto insieme al piccolo Lion e ha spiegato che farà di tutto per proteggerlo: “Io e Lion, farò tutto per te. Ti amo”.