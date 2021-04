Balotelli e Dayane Mello sono di nuovo fidanzati? Chi parla della nuova storia d'amore...tra ex

Mario Balotelli e Dayane Mello stanno (di nuovo) insieme? Lo sostiene il settimanale Chi che scrive così: “Oggi si sono ritrovati e hanno ricominciato da capo una storia d’amore lontano dai flash e dalle telecamere. Il calciatore questa volta ha intenzioni serie”.

Balotelli e Dayane sono stati insieme già qualche anno fa. Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip (in cui lei era concorrente), SuperMario era entrato nella casa e aveva anche fatto delle battute alla sua ex. Suscitando (guarda un po’) polemiche. Balotelli era andato a salutare il fratello Enock Barwuah (anche lui concorrente).

Balotelli e Dayane Mello, la battuta al Grande Fratello Vip

Ad un certo punto della serata Alfonso Signorini ha domandato alla Mello se volesse Balotelli nella casa. Lei ha risposto sì. E così il conduttore ha sottolineato rivolto a Balotelli: “Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro”. Ma la risposta del calciatore è stata: “Mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, basta fa male’”.

Dayane Mello si è limitata a dire: “Non commento”. Balotelli ha precisato che stava solo scherzando: “Dai che ti prendo in giro, mamma mia sorridi un po’. Ti voglio bene”.

Balotelli e le scuse per la battuta a Dayane Mello

Incalzato da Signorini, Balotelli aveva poi chiesto scusa.

Questo aveva detto Signorini: “Devo dire una cosa molto importante e che mi sta molto a cuore. Mario ha regalato a tutti una grande emozione vedendo suo fratello. Purtroppo hai fatto una battuta molto, molto pesante e sgradevole a Dayane che io non avevo sentito, ma mi sento in dovere di dirlo adesso. Era una battuta fuori luogo. Molte donne si potevano sentire offese. Sarebbe bello che tu chiedessi scusa. Se chiedi scusa è per il bene di tutti. Non posso ripetere la battuta”.

Balotelli ha detto di non ricordare la battuta in questione: “Veramente non ne ho idea. Alfonso io posso chiedere scusa quando vuoi però ti giuro non so quale sia la battuta. Scusa Dayane se ti ho offeso in qualsiasi modo. Sai che ti voglio un bene dell’anima”.