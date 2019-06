TEL AVIV – Bar Refaeli mamma per la terza volta. E’ stata la stessa super top model ad annunciare di essere in attesa del terzo figlio dal marito, l’imprenditore israeliano Adi Ezra, dal quale ha già avuto le piccole Liv ed Elle.

In un video su Instagram Bar Refaeli è in compagnia dell’amico Assi Azar, comico israeliano col quale il mese scorso ha presentato Eurovision. Scherzando, Azar annuncia che si unirà a Bar Refaeli come modello per la marca di occhiali Carolina Lemke. Chiamata in causa, la super top model risponde annunciando la sua terza gravidanza: “Sono incinta”, dice sorridendo e abbracciandolo mentre lui le fa le congratulazioni.

Il video ha raccolto oltre 220 mila visualizzazioni e in tantissimi hanno risposto con messaggi d’auguri a Bar che ha compiuto 34 anni il 4 giugno.

Ad aprile, il tribunale di Lod ha ordinato alla modella internazionale di rimborsare 16 milioni di shekel (4,5 milioni di dollari) che avrebbe nascosto al fisco israeliano tra il 2009 e il 2010: un periodo, ha sostenuto il suo avvocato, durante il quale risiedeva permanentemente negli Usa a causa della sua relazione con Leonardo Di Caprio. (Fonte: Agi)