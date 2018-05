ROMA – Barbara D’Urso da settimane è in lite con Fabrizio Corona e scrive l’ultimo capitolo firmando una gaffe sui social network. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Proprio mentre la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Grande Fratello stava girando una storia su Instagram, ha mostrato ai suoi fan che segue il profilo dell’ex fotografo dei vip e che ne guarda anche le storie.

Insomma nonostante i due si attacchino e non perdano l’occasione per duri botta e risposta tra trasmissioni e social, ecco che i fan si chiedono perché la D’Urso segua il nemico, scrive il sito Today:

“Una piccola gaffe “social” capita anche ai migliori. E ieri è successo a Barbara d’Urso. Quante volte ci è sfuggito un “like” sul profilo di qualcuno che non ci è per niente simpatico? Bene, da oggi anche Barbara ne sa qualcosa. Pietra dello scandalo l’account di Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi con cui è in lite, che la conduttrice napoletana ha inquadrato durante una Instagram Stories.

Agli occhi dei più attenti non è certo sfuggito: la Barbararella stava immortalando un video di Trash Italiano su un cellulare quando, nella barra in alto, è apparsa l’immagine di una Instagram Story di Fabrizio, per giunta già visualizzata. E la rete si è scatenata: che la d’Urso segua segretamente il ‘nemico’? “.