ROMA – Barbara D’Urso e l’Isola dei famosi. Nella puntata di lunedì sera del reality i social si sono scatenati alla vista di quello che hanno ribattezzato il “bono”, un ragazzo di bell’aspetto nascosto tra il pubblico. Anche Vladimir Luxuria, su Twitter, ha cinguettato per scoprire chi fosse: dunque, è partito il toto-nomi. Ma l’identità è stata svelata soltanto a Pomeriggio Cinque dalla D’Urso, che è riuscita a identificarlo: il “bono” in questione si chiama Michael ed il figlio di Franco Terlizzi, naufrago di questa edizione. E anche la D’Urso, da par suo, ha manifestato interesse per il bellone, definito “un vero e proprio gnocco”.