ROMA – Sessantuno anni e non sentirli: buon compleanno a Barbara D’Urso.

L’esuberante conduttrice di Canale 5 ha compiuto gli anni ieri, lunedì 7 maggio, con tanto di sorpresa in diretta tv. Gli autori di Pomeriggio Cinque hanno voluto omaggiarla con un gigantesco mazzo di rose bianche, simbolo di fedeltà. Poi, dopo una giornata trascorsa tra Milano e Roma, dove da settimane è impegnata in tre programmi televisivi, Carmelita ha trovato pure l’energia di festeggiare fino a tarda notte in un locale della Capitale.

Dopo il super party dello scorso anno per festeggiare il glorioso traguardo dei 60 anni, blindatissimo e affollatissimo di vip, quest’anno la D’Urso ha preferito festeggiamenti più informali, concedendosi una notte di balli sfrenati e karaoke con gli amici romani. Lo documentano le sue Instagram Stories, dove oltre alla festeggiata compaiono gli immancabili Cristiano Malgioglio e Fabio Canino.

A giudicare dai video pubblicati da Carmelita, di sicuro non è stata una serata noiosa. Del resto, si sa, con Barbara D’Urso il divertimento è assicurato.