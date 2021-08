Barbara D’Urso, foto in topless a 64 anni. Sul numero attualmente in edicola di Diva e Donna spunta il “topless da urlo a 64 anni” (così titola il settimanale) di Barbara D’Urso (clicca qui per vedere la foto). La conduttrice regina dei pomeriggi di Canale 5 è al mare con il compagno. Il settimanale scrive: “L’estate più sexy, l’amore con il compagno Francesco Zangrillo”.

Barbara D’Urso e il “topless da urlo a 64 anni”

D’altronde i due sono stati paparazzati insieme molto spesso negli ultimi mesi. Sul numero di Diva e Donna uscito il 17 agosto si specifica che Barbara D’Urso ha 64 anni. Come a dire che una donna dopo una certa età non sarebbe più nelle condizioni di vantare forme perfette.

Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo fanno coppia da qualche mese. La relazione non è stata ancora ufficializzata dai diretti interessati. A parlare per ora sono stati solo il gossip. I due sono stati visti nelle settimane passate in un noto ristorante di Milano. Ora la conduttrice sta trascorrendo le vacanze con Zangrillo in giro per l’Italia ed ha fatto tappa in Sicilia a Taormina. Con loro ci sono anche altre persone.

Chi è Francesco Zangrillo

Francesco Maria Zangrillo è un Broker assicurativo, socio della Ennegi Srl Insurance Brokers. È stato sposato ed è divorziato. Ha tre figli: il più grande ha circa 20 anni e spesso appare nelle foto insieme a lui.

Zangrillo era stato associato all’ammiratore segreto di Elisabetta Gregoraci. In quell’occasione, il broker aveva fatto sapere: “Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”.