ROMA – Preoccupazione per Barbara d'Urso, che nella mattinata di ieri, 29 agosto, è finita al pronto soccorso. La conduttrice ha comunicato attraverso una stories su Instagram la sua disavventura.

Nel messaggio, la foto del referto del Policlinico Casilino, situato a Roma, città in cui Barbara sta portando avanti le riprese della fiction ‘La Dottoressa Giò’. “E comunque il mio ultimo giorno di set è cominciato così: in un vero Pronto Soccorso”, ha scritto, senza perdere la sua proverbiale ironia.

Non è chiaro quali siano le ragioni che l’hanno portata a recarsi in ospedale, ma sembra che dietro non ci sia qualcosa di allarmante, dal momento che nella mattinata di oggi,30 agosto, era già di nuovo a Cologno Monzese, Milano, negli studi Mediaset. “Ho preso una sorta di cazzotto in faccia – ha raccontato appena sveglia la conduttrice – ma no posso raccontare perché”. “Questa macchina mi salverà”, ha poi aggiunto la D’Urso inquadrando un macchinario medico. Il referto mostrato parla di un elettrocardiogramma.