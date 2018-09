ROMA – Jennifer Aniston e Brad Pitt sono stati avvistati insieme sul lago di Como, proprio nella villa dell’amico comune George Clooney e sono molti i fan che sperano in un ritorno di fiamma. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Da qualche mese infatti i rumors del gossip li vorrebbero di nuovo insieme e ora le indiscrezioni pubblicate dal magazine New Idea fanno pensare che i due attori insieme a Shiloh, terzogenita di Brad e Angelina Jolie, stiano passando una romantica vacanza tutti insieme.

Secondo la rivista australiana di gossip, Brad Pitt e la figlia sono stati raggiunti dalla Aniston al termine delle riprese della commedia Murder Mystery prodotta da Netflix e girata tra Como e Milano. Una fonte anonima ha rivelato al magazine: