ROMA – Baye Dame non sta ancora bene, l’aggressione è stata una cosa seria. Lo dice l’ufficio stampa dell’ex concorrente del Grande Fratello, finito in ospedale [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] dopo essere stato aggredito per strada a Roma.

La notizia sulle condizioni di Baye è stata fornita da Today:

“Baye si sta sottoponendo a visite di accertamento perché la cosa è abbastanza seria”. “Parleremo al momento opportuno, per ora preferiamo non rilasciare ulteriori dichiarazioni”, precisa Jacopo Lupinella.

Baye Dame era stato uno dei concorrenti più discussi del reality. Anche dopo la sua eliminazione era rientrato nella casa per scusarsi con i suoi ex coinquilini ma aveva fatto arrabbiare Barbara D’Urso. “E’ bellissimo vedervi, io ragazzi volevo dirvi che mi dispiace per come vi ho lasciato quella notte, ero spaventato e dispiacuto. Sapete quanto vi voglio bene. Fuori da qui e stata dura, io sono forte e mi rialzo. Voglio che continuiate a sorridere, non voglio vedere musi lunghi, fuori sto bene e mi avete regalato tantissimo”, ha detto Baye Dame ai suoi ex inquilini della casa del Gf.

E dopo queste belle parole per i suoi amici, Baye Dame si è avvicinato a Lucia, a Veronica e a Angelo piangendo. “L’amicizia è fatta di due ingredienti, il conoscersi e l’accettarsi – ha continuato -. Grazie, vi aspetto fuori. Sorridete, divertitevi, mi dispiace avervi messo un alone che non vi appartiene, ho sbagliato e chi sbaglia paga. Grazie per questo viaggio, durato poco ma è stato intenso”.

Ma le sue parole sono state interrotte bruscamente dalla conduttrice del Grande Fratello che in diretta è sbottata: “Baye, guarda non era previsto che io intervenissi, ma mi hai deluso un’altra volta. Perché tu non hai nemmeno calcolato la donna che hai aggredito”. “Ma io ho fatto così perché spero che io e Aida ci chiariremo fuori”, ha tentato di replicare Baye Dame.