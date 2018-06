ROMA – L’esperienza di Baye Dame nella casa del Grande Fratello non è stata certamente positiva. Il concorrente era finito al centro delle polemiche per l’atto di bullismo ai danni di Aida Nizar. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ma ora, a pochi giorni dalla fine del reality, Baye Dame racconta di non passarsela affatto bene e lo fa in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv.

“Al momento ho perso il lavoro, anche se, in realtà, mi ero dimesso prima di entrare nella casa. Non ho ancora parlato con la direzione dell’azienda, ma i miei trascorsi lavorativi sono ottimi e spero che non si facciano influenzare da quanto è successo in Tv. Forse, per farmi rientrare al lavoro, l’azienda sta aspettando che la trasmissione finisca. Ma non se sono sicuro. Sono rovinato! Mi stanno aiutando i miei genitori. Sono andato via di casa a 18 anni e mi sono sempre mantenuto da solo, invece ora mi trovo a chiedere i soldi alla mia famiglia, che mi fa pure la spesa. Spero che il reality mi porti almeno a partecipare a qualche evento finché non tornerò a fare il lavoro di prima”.

L’obiettivo di Baye Dame è quello di tornare a fare la sua vita: “Voglio scrollarmi di dosso l’immagine da ‘violento’ e da ‘mostro’ che mi ha affibbiato il Grande Fratello, perché io non sono affatto così. Ho attirato un uragano su di me. Continuo a chiedermi se la produzione si sia chiesta: “Ma poi questo ragazzo come fa?”. Mi hanno fatto uscire dalla Casa come persona violenta, anche con le donne. Io ho dato la mia vita al Gf e loro mi hanno ripagato con un mucchio di coriandoli. La mia sicurezza lavorativa è crollata”.