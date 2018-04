MONTE CARLO – E’ arrivato il secondo figlio di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi. La giornalista italiana ha partorito, con cinque settimane di anticipo. L’indiscrezione arriva dal settimanale Chi e non è ancora stata confermata ufficialmente.

Secondo quanto scrive il settimanale di gossip, pare che l’arrivo del secondogenito della coppia abbia preso tutti di sorpresa, tanto che Pierre Casiraghi non è potuto essere presente al parto, essendo a Palma di Maiorca per allenarsi alle imminenti gare di vela della Copa del Rey. Appena ha saputo la notizia è partito con un aereo privato alla volta di Monaco.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Per la coppia quello appena nato è il secondo figlio: poco più di un anno fa è nato Stefano Ercole Carlo, anche lui venuto alla luce al Princess Grace Hospital di Monte Carlo. Il neonato sarà il nono in linea di successione al trono. Attualmente non è noto se sia maschio o femmina.

Anche Charlotte Casiraghi, sorella di Pierre e cognata di Beatrice Borromeo, è incinta del secondogenito, dopo il figlio Raphael avuto dall’ex compagno Gad Elmaleh. Il figlio che nascerà dall’unione di Charlotte con il produttore Dimitri Rassam, figlio dell’attrice Carole Bouquet, arriverà tra agosto e inizio settembre. Quindi la coppia dovrebbe sposarsi: per Charlotte Casiraghi si tratta del primo matrimonio, a differenza di Dimitri, che è già stato sposato.