Bebe Vio e Giorgio Avola a pranzo insieme: è nato un amore?

ROMA – Bebe Vio e il collega schermidore Giorgio Avola sono stati pizzicati dalla rivista di gossip Oggi mentre dopo un giro in moto vanno a pranzo in un ristorante sul laghetto di Tor Di Quinto. Le foto di Oggi mostrano un feeling tra Bebe, 23 anni, e il campione olimpico di fioretto Giorgio, 30 anni, tanto che la rivista si chiede se tra i due non sia scoppiato l’amore.

Come riferito da Oggi, la scoppiettante campionessa che ha conquistato l’oro alle Paralimpiadi di Rio 2016 è impegnata tra allenamenti, università dove studia Comunicazione e Relazioni Internazionali, e la sua onlus Art4ASport. Secondo il tabloid, la Vio che ha festeggiato da poco i suoi 23 anni avrebbe trovato uno spazio anche per l’amore.

La campionessa è stata sorpresa dai paparazzi mentre Giorgio, schermidore della squadra Olimpica specializzato nel fioretto, è andata a prenderla a casa a Trastevere in moto per portarla a pranzo in un ristorante al laghetto di Tor di Quinto, in mezzo al verde. Il feeling c’è, le passioni in comune non mancano. E non è detto che una bella amicizia possa diventare altro.

(Fonte Oggi)