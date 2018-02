ROMA – Che ci fa Belen Rodriguez in vacanza a New York con un bell’accompagnatore che no, non è Andrea Iannone. Da tempo si parla di crisi tra la showgirl argentina e il bel pilota, ma loro smentiscono costantemente. Ora però la rivista Mio ha beccato la bella Belen in compagnia di un nuovo amico, un fotografo italiano, nella sua vacanza a New York.

Insomma, i rumors che vorrebbero Belen e il pilota ormai lontani si infiammano alla vista della foto in cui la showgirl è stata paparazzata e soprattutto il dubbio si insinua, visto che i due non appaiono insieme da un po’. Ecco cosa scrive Libero quotidiano citando la rivista Mio che ha pubblicato le foto dei due amici in prima pagina mentre ridono rilassati per le strade della Grande Mela: