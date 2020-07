Belen e Stefano De Martino, Chi: quando la Marcuzzi disse…

Gabriele Parpiglia del settimanale Chi ripercorre le trame del, presunto e fin qui smentito, triangolo Stefano De Martino, Belen Rodriguez e… Alessia Marcuzzi.

Triangolo, come detto, fin qui smentito.

Ma andiamo con ordine.

“Mercoledì 13 dicembre 2017 – scrive Parpiglia – il nostro settimanale pubblicava le prime foto di De Martino con la Marcuzzi.

I due, a pranzo con il manager di lui, Lucio Presta, in un ristorante romano, si incontravano per la prima volta dopo che l’ex ballerino di Amici – che aveva lasciato la corte di Maria De Filippi, sia per provare a camminare da solo, sia perché in contrasto con il direttore artistico del talent show Giuliano Peparini e stanco di condividere il day time della trasmissione con Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro – era stato scelto come inviato (fortemente voluto da Alessia) soffiando il posto a Daniele Bossari e Alvin.

In quell’occasione i due dinanzi ai fotografi sorridevano, all’uscita del ristorante, per l’avventura che li attendeva”.

E ancora:

“Anzi, pare che fosse stata proprio Belen Rodriguez a insistere affinché Stefano, all’inizio restìo nel dover affrontare una lunga lontananza dal figlio Santiago, accettasse questa avventura.

Giochi fatti e firme depositate.

Lunedì 18 dicembre, pochi giorni dopo, la Marcuzzi dal proprio account Instagram postava una foto con un primo piano del suo inviato per dare il benvenuto al suo acquisto.

Fatto curioso dato che la news era già stata pubblicata dal sito ufficiale della trasmissione. Perché rilanciarla di nuovo? Poco dopo arriva la chiamata di Chi per lo scatto di copertina con conduttrice e inviato. Niente naufraghi”.

“Stefano è davvero un bonazzo…”.

Continua Parpiglia:

“E qui si cela un retroscena curioso. Se all’inizio l’atmosfera era freddina sul set, dopo poco tutto cambia ed ecco le immagini del backstage, mai viste, che raccontano un’altra storia.

Alessia sussurra dietro le quinte che ‘Stefano, è davvero un bonazzo’ e insieme con lo staff del giornale si decide per una cover dove De Martino mostri la sua fisicità, senza sottintesi: a petto nudo.

L’ex della Rodriguez all’inizio è bastian contrario, ma basta poco e si lascia andare e quel set si trasforma quasi in un parco giochi di scatti mai mostrati fino a oggi.

Stefano e Alessia, sotto gli occhi di tutti, scherzano, ridono, lei fa le linguacce a lui e lui risponde allargando il suo sorriso da playboy.

Una battuta in napoletano, i look da scegliere, entrambi mostrano la loro fisicità esplosiva e poi si inizia a giocare… fino a prendersi in giro, e lo scatto, quell’unico scatto che non doveva esserci, si trasforma in una serie di lunghi scatti, pubblicati ora per la prima volta, dove la parola d’ordine è: complicità.

Ed è innegabile il feeling che si crea tra i due”.

“Insomma – continua – se ai tempi i due fossero stati single, forse oggi avremmo dovuto usare altre parole per descrivere queste immagini e questa complicità.

Ma ci fermiamo qui perché ribadiamo che i tre, dinanzi allo scoop lanciato da Dagospia, hanno smentito che ci fosse una storia tra la Marcuzzi e De Martino, con Belen ferma al palo. E la stessa Rodriguez ha ribadito: Non è vero!”. (Fonte: settimanale Chi, Dagospia).