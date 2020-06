Belen, i fan preoccupati: “Hai il viso molto provato…”

“Questo è un momento difficile anche perché non me lo aspettavo e non me ne assumo neanche la responsabilità né le colpe, perché sono una mamma tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto, sono umana, sono una donna come le altre, che soffre come le altre e quando vedo scrivere illazioni sul mio conto non ci sto più”. (Fonte: Instagram).