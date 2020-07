Tra Belen e Gianmaria Antinolfi sembra già finita. La showgirl argentina sarebbe attratta dall’attore Michele Morrone.

Belen e Gianmaria Antinolfi si sono allontanati. A raccontarlo è il magazine Chi nel numero in edicola questa settimana, che per primo aveva dato notizia del flirt tra l’argentina e l’imprenditore. La Rodriguez aveva passato un weekend con Antinolfi – con tanto di bacio – dopo la delusione per la rottura dal marito Stefano De Martino. Ma qualcosa, secondo il magazine, sembra esser andato storto: “La conoscenza non ha superato la prova di diventare legame”, si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Ora però sembra che Belen sia attratta da Michele Morrone. L’attore e cantante, può contare 9 milioni di follower grazie alla serie tv “365 giorni” di Netflix. “Fra lui e Belen c’è stato uno scambio di messaggi in codice su Instagram. Lui corrisponde perfettamente ai canoni di Belen (ed ha avuto una storia con Elena D’Amario, un tempo vicina a De Martino)”, spiega la rivista.

Sempre secondo Chi però, pare l’argentina non abbia alcuna intenzione di immergersi in una relazione, “a meno che non si tratti dell’uomo della sua vita”, sottolinea il settimanale.

Su Stefano De Martino nel frattempo, piovono pettegolezzi su presunte storielle con le ballerine di Made in Sud, show che conduce su Rai Due. Gossip che però non trova riscontro, come quello sulla presunta relazione con la conduttrice Alessia Marcuzzi. (fonte CHI)