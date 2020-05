Belen Rodriguez incinta? Gli amici: “La cicogna è in arrivo…” (foto Ansa)

ROMA – Belen incinta? Forse sì.

Come riporta il settimanale Nuovo, la showgirl argentina avrebbe ammesso candidamente:

“Si, Stefano e io lavoriamo per il secondo figlio”.

Ma ci sarebbe qualcosa di più. Infatti secondo gli amici della coppia intercettati dal settimanale la cicogna sarebbe già in arrivo.

Quando? Non si sa. Non si sa altro al momento.

Che tempo che fa, Belen Rodriguez: “Cecilia? Non si sposa perché non è pronta”

Belen Rodriguez a Che Tempo che Fa svela perché la sorella Cecilia e il fidanzato Ignazio Moser non parlino ancora di fiori d’arancio. Nella lunga intervista rilasciata a Fabio Fazio, la showgirl argentina spiega semplicemente che la sorellina Cecilia non è ancora pronta per convolare a nozze con Moser.

La Rodriguez nell’intervista ha parlato anche della sua lunga carriera e della popolarità che ha su Instagram, spiegando di dovere molto alla sua mentore Maria De Filippi, ma di ritrovarsi incastrata in un personaggio che definisce lei stessa il “fenomeno Belen”.

Da tempo si parla di nozze in vista per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ma secondo i rumors sarebbe lui il più spaventato dal matrimonio. Alla domanda diretta di Fazio: “Si sposa tua sorella?”. La risposta di Belen è altrettando diretta: “Non è pronta”.

Reduce dal successo di Tu si que vales su Canale 5, la Rodriguez parla della sua carriera, che l’ha vista showgirl e attrice, ma anche modella e webstar da 9 milioni di fan su Instagram: “Sono tanti considerando che non sono un successo mondiale! Sono famosa solo in Italia e un po’ nel mio Paese”.

Poi spiega di sentirsi “prigioniera” del suo personaggio: “Le immagini che pubblico sono un fermo immagine, se io vi invitassi a casa mia scoprireste che sono più comica di come mi racconto. La verità è che sono prigioniera del mio personaggio e continuo a fare la “fenomena””.

Parlando di Maria De Filippi, ha detto: “Mi ha insegnato a osservare le persone quando si lavora in televisione. Lei è un’osservatrice pazzesca. Sono tanti anni che lavoro con lei, ormai la guardo con la coda nell’occhio e capisco cosa pensa”. (Fonte Rai)