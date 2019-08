ROMA – Belen Rodriguez è di nuovo incinta? Dopo settimane di gossip e smentite è bastata una foto, all’apparenza innocentissima, per scatenare nuovi sospetti. Lo scatto, pubblicato dalla showgirl sul suo profilo Instagram, ritrae il piccolo Santiago che fa capolino dalla testiera di un letto a castello. A scatenare la curiosità dei fan è il nome intagliato nel legno: “Penelope“. E i fan già sognano ad occhi aperti.

Tra i commenti c’è chi si domanda se quella non sia la culla scelta per una ipotetica sorellina in arrivo e chi si complimenta per il nome. Ma non è detto che la foto sia davvero un messaggio in codice per il lieto annuncio. Anche perché la didascalia lasciata da Belen è piuttosto laconica: un semplice “Cute“, non si sa se riferito al figlio o alle fattezze del lettino.

D’altronde la showgirl e Stefano De Martino non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia, ora che si sono finalmente ritrovati.

Fonte: Instagram