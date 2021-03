Belen Rodriguez ha replicato alle frecciatine di Pio e Amedeo, arrivate nel corso della prima puntata della nuova edizione di Amici. Il duo, approfittando della presenza in studio di Stefano De Martino, ha ironizzato sulla gravidanza della showgirl argentina.

Pio e Amedeo, la battuta che fa infuriare Belen

Belen è incinta del secondo figlio dal nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. “Un applauso a Stefano che diventerà di nuovo papà, Santiago finalmente avrà un fratellino”, hanno ironizzato Pio e Amedeo nel programma di Maria De Filippi. De Martino, preso alla sprovvista, ha replicato: “Non posso ridere troppo”.

I comici hanno poi scherzato sul lavoro del nuovo compagno di Belen (è un hair stylist) e sul fatto che la Rodriguez scelga sempre uomini molto simili tra loro fisicamente. “Ah non è tuo? Non eri tu nella fotografia? Belen se li prende tutti uguali, non capisco. Lei li prende li attacca alle orecchie e si fidanza”. Un siparietto che non è piaciuto a tutti, in primis alla Rodriguez.

La dura replica di Belen a Pio e Amedeo

Il giorno dopo della puntata di Amici, Belen ha pubblicato su Instagram la foto di una saponetta di Chanel. “Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca”, ha fatto sapere. Un chiaro riferimento alla battuta di Pio e Amedeo.

Il post di Belen è stato sommerso da commenti, molti dei quali in favore della 36enne. Tra questi non è passato inosservato quello di Veronica Cozzani, l’ex suocera di Stefano De Martino: “Mamma mia! Che società maschilista del caz… Menti chiuse e bocche aperte! La peggiore combinazione!”.