MILANO – “Le storie d’amore possono finire, ma il bene no”. Così Belen Rodriguez rompe finalmente il silenzio sul suo presunto incontro segreto con Fabrizio Corona a Milano. Il tutto mentre i due fidanzati, Silvia Provvedi e Andrea Iannone, erano lontani per impegni di lavoro. Belen ha quindi deciso di uscire allo scoperto sui social definendo lo scoop del settimanale Oggi un “racconto fantascientifico”.

“Come al solito – scrive la showgirl argentina in una Instagram Stories – leggo cose assurde, racconti fantascientifici. Mi viene da sorridere ormai… Dico solo che mi sono ritrovata in un noto ristorante a parlare con un amico. Le storie d’amore possono finire, ma il bene no”.

Il famoso incontro quindi ci sarebbe stato, eccome. Ma Belen sostiene che non ci sia nulla di ambiguo. I due ex si sarebbero rivisti in amicizia dopo l’uscita dal carcere di Corona. Vallo a spiegare a Silvia Provvedi che, a poche ore dallo scoop, sarebbe stata vista lasciare la casa a Milano in cui conviveva con l’ex fotografo dei Vip.