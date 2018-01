Belen Rodriguez e Andrea Iannone: ”Ecco come è nata la nostra storia d’amore”

ROMA – Intervistati dalla rivista Riders Magazine, in edicola dal prossimo 12 gennaio, Belen Rodriguez e Andrea Iannone raccontano come è nata lo loro storia d’amore: “Lui non ha mai mollato, mai. Quando è iniziata la nostra storia, vivevo un periodo complesso e lui ha avuto i coglioni di entrare nella mia vita e sapere quando esserci e quando aspettare. Più di una volta ho pensato che se ne sarebbe andato. Invece da quando mi ha conosciuta è sempre rimasto lì”.

Iannone racconta poi il momento esatto in cui tutto è iniziato: “Una sera del 2014 io ero al Principe di Savoia con un mio amico ed era uscita questa intervista su Chi dove dicevano che a me piaceva Belen più della mia moto. Quella sera un amico del mio amico mi riconosce e mi fa: oh ma lo sai che io ho il numero di Belen? Gli ho detto: non me lo dare, non lo voglio. Alla fine andiamo a casa mia e questo qui si mette a gridare il numero. Io a quel punto me lo sono segnato subito. La mattina mi svegliavo e pensavo: le mando il messaggio o no? Glielo mando o no?”. Iannone trova il coraggio e invia l’sms. Ma la showgirl in quel momento era ancora legata al ballerino Stefano De Martino. “Io credevo fosse il solito ammiratore, ero sposata, l’ho ringraziato ma poi è finita lì. Due, tre anni dopo, quando mio fratello gli ha dato il mio nuovo numero e io l’avevo già conosciuto di persona, col primo messaggio che mi ha mandato è riapparso anche quello che mi aveva scritto nel 2014. La cosa bella è che quel messaggio me lo ricordavo, io che non mi ricordo mai niente”. A quel punto è scattata la scintilla e i due non si sono più separati. Quando parla di Belen, il pilota ha solo parole d’amore: “La mia moto è vita, la mia famiglia è vita e lei…ti garantisco che per me è una cosa veramente bella”.