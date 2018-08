MILANO – Belen Rodriguez conferma le voci sul grande desiderio di Andrea Iannone, voci accese da un post su Instagram dello stesso pilota, che ha scritto alcuni giorni fa: “Le tue curve sono le migliori che io abba mai affrontato”.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E in una intervista alla Gazzetta dello Sport la showgirl argentina ha confermato:

“Ho maturato nel tempo un sacco di pazienza…”, rispetto alle voglie di Iannone.

Belen ne ha parlato raccontandosi a tutto tondo, dal rapporto con il figlio Santiago a quello con il compagno, passando per la famiglia, il “clan Rodriguez”: “Questa storia del clan mi fa ridere… La famiglia per me è essenziale. Ci ho messo 12 anni a convincere i miei genitori a trasferirsi in Italia, sono giovani e lavoravano, ma io ho bisogno del mio clan (ride) e volevo restituir loro quello che hanno dato a me e ai miei fratelli per tutta la vita. Finalmente siamo insieme”, ha spiegato.

Ha rivelato anche di seguire la MotoGp da quando sta con Iannone, e di agitarsi non poco: “Quando è in pista sono decisamente nervosa. È inutile nasconderlo, il suo è uno sport veramente pericoloso. Con tutto il rispetto, i calciatori rischiano al massimo un infortunio (che non è bello neanche quello) ma un pilota mette in gioco la vita. È uno sport coinvolgente, ma non puoi mai stare tranquilla. In televisione sono un filo più rilassata anche se mi faccio il segno della croce 50 volte… Dal vivo è uno spettacolo, ma percepisci sino in fondo la velocità, quando ti sfrecciano davanti tutti appiccicati al ventesimo giro sono dei missili, non so come facciano a vedere la strada, penso non sia umano”.

Dell’ex marito, Stefano De Martino, ha chiarito che i rapporti sono buoni: “Si fa e non solo per un figlio. Siamo due persone intelligenti e non siamo la prima coppia che divorzia, abbiamo raggiunto un equilibrio e sono felice”.

Ma al di là di tutti gli uomini, il suo grande amore, dice, è proprio il figlio Santiago: “L’amore per un figlio non si può neanche raccontare. Quando diventi mamma tutto il resto passa al secondo posto. C’è un prima e un dopo. Quando diventi mamma sei più forte e consapevole, ma hai anche tanti pensieri in più. La maternità mi ha cambiata, prima ero un’irresponsabile, più menefreghista, più spericolata”.