MILANO – Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? Questa volta sembrerebbe proprio di sì. A confermare l’indiscrezione lanciata dal settimanale di gossip Chi sono alcuni amici della showgirl argentina, secondo i quali sarebbe stata proprio lei a lasciare il pilota.

Nella rubrica Chicche di gossip, la rivista diretta da Alfonso Signorini scrive che questa volta la storia tra Belen e Iannone sarebbe davvero giunta al capolinea, e non come in precedenza per crisi passeggere. Sarebbe stata la Rodriguez a prendere la decisione di chiudere con il pilota subito dopo l’estate. E questo nonostante (o forse anche per) il viaggio fatto dai due insieme ad Ibiza.

Secondo quanto scrive Chi Belen “agli amici ha confidato che questa non sarà la solita crisi passeggera”. Un post pubblicato da Iannone sul proprio profilo Instagram sembra avvalorare l’ipotesi: “Imparate ad amare ragazzi, perché è la cosa più bella che c’è a questo mondo”, ha scritto il pilota in una storia.

Al momento né lui né Belen hanno confermato l’indiscrezione, ma nemmeno l’hanno smentita. Bisognerà aspettare ancora un po’ per capire se questa volta il gossip corrisponda a verità o se sia un ennesimo falso annuncio della fine di una storia da sempre molto chiacchierata.