MILANO – L’incontro segreto fra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona non sembra affatto aver turbato Andrea Iannone. Il pilota di MotoGp e la bella showgirl argentina sono stati infatti pizzicati dal settimanale Nuovo durante un romantico weekend a Genova, insieme col piccolo Santiago.

Segno che lo scoop lanciato dal settimanale Oggi, con tanto di foto di Belen e Corona che si vedono furtivamente, non ha minimamente intaccato la loro relazione. Tutt’altra reazione rispetto a Silvia Provvedi che, furente di gelosia, ha mollato Corona in tronco e abbandonato l’appartamento di Milano in cui i due convivevano, per tornare a Mantova a farsi consolare dalla mamma.

Quell’incontro tra ex che per la coppia Provvedi-Corona è stato motivo di discordia, sembra invece aver rafforzato il duo Rodriguez-Iannone.

Del resto, la stessa Belen, in una recente intervista aveva decantato le doti del suo nuovo compagno: “Ho accanto un uomo meraviglioso – ha detto e sto vivendo un amore solido, adulto. Stiamo bene e ci rispettiamo. Andrea è un romantico con un grande senso della famiglia, proprio come me. Ma è stato faticoso arrivare a questo traguardo, perché ho dovuto affrontare un divorzio e chi lo ha vissuto sa quanta sofferenza procuri”.