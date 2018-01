CADRO (LUGANO, SVIZZERA) – Svelato il luogo del nido d’amore di Belen Rodriguez e Andrea Iannone. La coppia ha preso casa a Cadro, un quartiere esclusivo di Lugano, in Svizzera.

TeleTicino, una delle più seguite emittenti locali del cantone italofono, ha mostrato in un servizio le prime immagini della villa di Belen e Andrea. Si tratta di un immobile in via di costruzione all’interno di un complesso residenziale di nove ville per clienti ad alto standing. La coppia italiana ha preso la casa più lussuosa del lotto.

Il trasferimento in Svizzera era stato annunciato dalla coppia prima dell’estate. Era stato il settimanale Chi, lo scorso maggio, ad annunciare che i due si stavano preparando alla nuova “spesa”. “Hanno avvistato una splendida villa dove il piccolo Santiago (il figlio di Belen, 4 anni, ndr) potrà godersi l’aria buona del lago e il verde dei monti”, si leggeva sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.