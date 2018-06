ROMA – Belen Rodriguez rompe il silenzio e ammette che lei e Andrea Iannone sono in pausa di riflessione. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La showgirl argentina ha spiegato che sia le che il pilota sono sereni e che in questo momento “vale la pena” di prendersi una pausa per riflettere sul rapporto: “Fanno bene a tutte le coppie”. E intanto viene paparazzata mentre ride divertita con l’ex marito Stefano De Martino e padre di suo figlio Santiago.

Dopo i gossip sulla presunta crisi tra i due, ad ammettere che qualcosa non va è stata la stessa Rodriguez al settimanale Chi, come riportato dal Messaggero. Belen ha dichiarato:

“Questo è un momento particolare della mia vita. Ho voglia di lavorare, di mettermi in gioco e dedicare il poco tempo prezioso che ho a mio figlio Santiago. Le pause, ne sono convinta, fanno bene a tutte le coppie, servono”.

La coppia dunque è ufficialmente in pausa di riflessione, come lei stessa ha spiegato: