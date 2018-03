ROMA – Belen Rodriguez e Andrea Iannone stanno insieme e stanno bene. La coppia formata dalla showgirl argentina e il campione di motoGp si rivela in una intervista a Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio per il settimanale Chi e non è mancata una battuta maliziosa. “Andrea velocissimo? No, non frequento gente egoista”, ha scherzato Belen rispondendo alla domanda sulla velocità del pilota. Insomma, ribadisce la showgirl, veloce ma non in tutto.

La coppia ha spiegato che la loro relazione procede a gonfie vele, al contrario di chi li vorrebbe in crisi e prossimi a lasciarsi. “Più passiamo tempo insieme, più andiamo d’accordo”, dice Belen della sua relazione amorosa, come riportato dal Giornale: