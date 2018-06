ROMA – Belen Rodriguez e Andrea Iannone non vivono più insieme? Questa la domanda che molti fan si stanno facendo dopo aver visto le foto di lei che balla da sola e di lui che esce con un amico. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Aria di crisi dunque tra la showgirl argentina e il pilota, che viene alimentata dalle foto pubblicate sui loro rispettivi profili Instagram.

Secondo il sito Tgcom24, la coppia non trascorre più molto tempo libero insieme e avrebbe anche smesso di vivere sotto lo stesso tetto:

“Alla vigilia di un’estate bollente Iannone e Belen scoppiano. Crisi momentanea? Chi può dirlo! Certo è che da qualche settimana non assistiamo più a siparietti di coppia social e non solo. Al Gran Premio del Mugello, una delle competizioni più sentite dai piloti italiani, della showgirl nessuna traccia, nemmeno nel paddock. E per lui niente podio. E dire che la Rodriguez non doveva farne troppa di strada per raggiungerlo.

Poche ore fa, sotto lo stesso cielo meneghino, la sexy argentina, in maglietta e shorts ballava sulle note latinoamericane a piedi nudi, mentre lui entrava in un locale con tutt’altro genere di ritmo. Che i due si stiano punzecchiando sui social? Intanto in una storia su Instagram, l’amico del pilota ironizza: “Voglio abbracciarti di più fratello, perché ho bisogno di darti più affetto”. “Pensi che io abbia bisogno di più affetto?”, risponde Iannone, tagliando il resto della conversazione. Frase, a questo punto, detta non a caso. Sicuramente qualcosa sta turbando il motociclista”.