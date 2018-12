ROMA – Grande festa per Natale a casa di Belen Rodriguez. Festa documentata ovviamente su Instagram, dove la showgirl argentina ha condiviso un video che la ritrae intenta a ballare con la sorellina Cecilia. Le due, alticce, si scatenano a ritmo di musica. Belen con un mini abito rosso e Cecilia in collant neri.

Ma Belen non è soltanto ‘la showgirl’ che balla e di diverte. L’argentina ha anche un lato fragile, che ha confermato avere il giorno di Natale. Un fan su Instagram le ha scritto:

“Belen si contraddistingue perché è consapevole di ciò che ha e ciò che non ha, in primis avendo la certezza che la felicità poggia sulle radici familiari. Inoltre è una donna che non imita o usa slogan superflui. E, con quelle persone con cui riesce a instaurare un rapporto profondo, si dà, fino ad esaurirsi, fino a bruciare tutte le energie”.

Belen al toccante messaggio del suo follower ha risposto:

“Ogni volta come se mi conoscessi! Incredibile. Io ho bisogno solo d’amore, credimi!”.