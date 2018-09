MILANO – “Non so cosa voglio, ma so quello che non voglio”: con queste parole Belen Rodriguez “saluta i 33 anni”, come scrive lei stessa su Instagram, e ne compie 34.

Oggi, 20 settembre, la showgirl argentina più famosa d’Italia festeggia in sordina. Sembrano lontani i tempi in cui era lei a cercare i paparazzi, a farsi fotografare con l’ex Fabrizio Corona in dolci effusioni su qualche spiaggia paradisiaca.

Adesso Belen, mamma di Santiago separata da Stefano De Martino, prova ad evitarli, i fotografi. Come alla sfilata di Alberta Ferretti alla settimana della moda di Milano. Di nero vestita ha adottato un low profile a cui molti forse non sono abituati.

Non conferma né smentisce le voci che si rincorrono da giorni secondo cui sarebbe finita anche la storia con Andrea Iannone. “Belen lascia, Belen abbandona, Belen incinta, Belen è con un altro… Belen, Belen, Belen… bla, bla, bla. Grazie per le assidue attenzioni. Lasciatemi in pace”, scrive sempre lei via social. Di recente, del resto, aveva dichiarato: “Il gossip mi ha rovinato la vita”. E adesso non chiede più foto, ma pace. Almeno oggi.