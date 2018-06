Belen Rodriguez confessa: “Mi sono rifatta il seno perché…”

ROMA – Intervistata dal settimanale “Chi”, Belen Rodriguez confessa di essersi rifatta il seno: “o fatto delle cosine, se le elenco sono pochissime. Anni fa il seno perché ero dimagrita 8 chili e le tette erano sparite. Poi ho fatto qualche punturina, ma non le faccio più. Quando sarà mi farò un bel lifting”.

“Potrei smettere di lavorare”, dice poi Belen Rodriguez. Come mai? Perché è già ricchissima.

[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] “Guadagno come un bravo calciatore e posso permettermi il lusso di scegliere quali lavori accettare”, dice. E confessa a Chi: “Non credo più nel matrimonio perché quando è finito il mio, ho sofferto da impazzire. È come si mi avessero distrutto un sogno”.

Sembro più forte di quello che sono – dice alla rivista nel numero in edicola da mercoledì 30 maggio -. Mi sento fragile, ma sono una donna sincera: dico come la penso e se sbaglio, amen”.