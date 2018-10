ROMA – Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, Belen Rodriguez si è raccontata a 360°, dalla vita privata al sesso.

Ecco qualche domanda fatta dai fan alla showgirl.

Sei felice in questo mo mento? “A chi è che non manca qualcosa. L’essere umano è perennemente insoddisfatto”. Come va la vita? “La vita va bene. Montagne russe come sempre”.

Primo fidanzato? “18 anni”. Credi di saper fare sesso? “Non si è mai lamentato nessuno”. Primo bacio? “A quindici anni. Senza lingua”. La prima volta? “A 18 anni. Adesso diciamo che è decisamente meglio”. Ti piace fare sesso? “Che domande. Naturalmente sì”.

Almeno la libertà sessuale l’hai trovata? “Non completamente. Perché nessuno è libero davvero”. Quante volte a settimana fai l’amore? “Diciamo che adesso non lo sto facendo…”.

E gli ex? “Gli amori finiti senza spiegazione – risponde filosoficamente Belen – tornano puntualmente, ma la verità è che se un amore finisce, un motivo c’è sempre”.