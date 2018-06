ROMA – Belen Rodriguez ha fatto sapere di essersi presa una pausa di riflessione da Andrea Iannone. Ospite al Pitti Uomo, il pilota di MotoGp è stato [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] travolto dalle domande sulla sua storia con Belen: “Non ho mai parlato della mia vita privata – ha ribadito – sono sempre stato molto riservato e continuerò ad esserlo. Va bene che se ne parli è inevitabile quando una storia coinvolge due persone conosciute. Ma so dare il giusto peso alle voci”.

Iannone, come detto, qualcosa se lo è lasciato sfuggire quando ha parlato del suo addio alla Suzuki: “Sono felice e orgoglioso per quello che mi aspetta. Grandi cambiamenti nel lavoro, però, in questo caso, non corrispondono alla volontà di apportare grandi cambiamenti anche nella vita privata”.