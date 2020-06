Belen Rodriguez su Stefano De Martino: “Io mantengo la parola. Non voglio persone che si raccontano in un modo e sono altro” (La copertina di Chi)

MILANO – Belen Rodriguez affonda Stefano De Martino. Per la prima volta dopo la rottura con il marito, la showgirl argentina ha deciso di parlare alla stampa.

Lo ha fatto in una intervista al settimanale di gossip Chi in cui ha molto parlato anche del suo rapporto con il figlio, Santiago.

“Santiago è il mio vero amore e per me, da mamma, è il figlio perfetto, quello che ho sempre sognato di avere”, ha detto Belen, che non ha mai nascosto il desiderio di avere una famiglia numerosa.

“Magari se non fossi Belen avrei già tre figli”, ha detto, spiegando che, secondo lei, una delle cause della bassa natalità è anche il fatto che le relazioni durino così poco.

Lei, comunque, non si è mai reputata una madre esemplare, nonostante l’amore per il figlio. “Non sono una che si sveglia all’alba per pianificare l’intera giornata del figlio”.

Eppure Belen dice di non aver mai amato le baby sitter. Preferisce piuttosto che il piccolo stia con i nonni, che vivono nel suo stesso palazzo.

Belen Rodriguez, la stoccata a Stefano De Martino

La showgirl ha parlato naturalmente anche del rapporto con il padre di Santiago, il suo ex marito Stefano De Martino, con il quale negli ultimi tempi sembrava ci fosse stato un riavvicinamento.

“Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa”, ha detto Belen, senza risparmiare una stoccata a De Martino.

“Non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto ‘scema’ in fronte”, ha aggiunto. (Fonte: Chi)