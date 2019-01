ROMA – Belen Rodriguez, ospite a “Radio 105” insieme a Diletta Leotta, durante una pausa prende il cellulare e inizia una “stories” su Instagram: “Ha rotto un po’ con il telefono! – dice Belen puntando il dito divertita contro la Leotta – Guarda com’è contenta. Chissà con chi stara scrivendo? Diletta ha un nuovo spasimante “.

Chi sarà lo spasimante? Solo qualche mese fa Diletta Leotta aveva parlato per la prima volta del suo fidanzato Matteo Mammì (manager di professione). Anche a Natale la conduttrice aveva pubblicato una foto con lui. Quindi Belen stava parlando del manager? Molto probabile. Forse stava solo scherzando? Ancora più probabile. Non resta che aspettare nuove indiscrezioni per saperne di più sulla vita sentimentale di Diletta Leotta.