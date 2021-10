La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembra essere arrivata al capolinea. La coppia non ha ancora confermato ufficialmente nulla, ma leggendo le storie su Instagram sembra che Belen abbia lanciato un messaggio fin troppo chiaro.

Belen Rodrguez, Antonio Spinalbese: è crisi?

La showgirl ha infatti scritto una frase che non lascia dubbi: “Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare”.

La frase assomiglia ad una non tanto velata conferma della crisi che la 37enne sta vivendo con Antonino. Belen ha condiviso questo messaggio prendendo parte ad un carosello in cui ogni immagine fornisce una ragione diversa per “restare single“.

Dopo il post divulgato da Belen, sempre Instagram è spuntato pure Spinalbese che ha pubblicato una Stories in cui ha scritto: “Allora, parliamo di cose serie“. A chi si riferisce? Dopo la frase, Antonino ha sensibilizzato i suoi followers a proposito della campagna “Uno su centomila” a favore delle donazioni di midollo osseo.

E pensare che dopo la nascita della piccola Luna Marì avvenuta lo scorso 12 luglio, la coppia si era mostrata innamoratissima sul web.

Chi è Antonio Spinalbese

Antonino Spinalbese, lo scorso febbraio aveva raccontato che “Belen è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio”. Della modella argentina si è innamorato subito: tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. “Il primo segnale l’ho avuto quando, dopo essere stato con lei alcuni giorni ad Ibiza, sono dovuto tornare perché non riuscivo a starle lontano”.

Antonio Spinalbese ha 25 anni, ben 11 in meno di Belen. Ha mollato il vecchio lavoro di hairstylist per diventare fotografo. Oggi conta oltre centomila follower su Instagram.

La scelta è arrivata proprio a seguito della conoscenza con Belen, che gli ha rivoluzionato la vita e che è prima protagonista dei suoi scatti più belli. Il giovane fotografo e influencer ha lasciato il prestigioso salone di Aldo Coppola proprio per seguire il suo sogno d’amore con la Rodriguez.