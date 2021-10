Belen Rodrguerz e Antonio Spinalbese, pace fatta? Sembrerebbe proprio di sì a giudicare da alcuni post apparsi nelle Store di Instagram da lui. La coppia, che recentemente ha avuto la loro prima figlia, la piccola Luna Marie, sembrerebbe aver fatto pace.

La frase di Belen nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi, la showgirl aveva scritto una frase che non lasciava dubbi su una crisi in corso: “Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul viso, che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare”.

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, la cena con gli amici

Oggi però, nelle Storie di Spinalbese sono apparse alcune foto di una divertente cena a cui ha partecipato proprio assieme a Belen e alcuni amici tra cui Marco Verratti, Claudia Galanti e Patrizia Griffini. Spinalbese, probabilmente ha voluto pubblicare le foto per mettere a tacere le voci sulla separazione della coppia. In uno scatto appare una Belen sorridente. Come a voler siglare l’amore ritrovato tra i due.

Staremo a vedere come evolverà la vicenda nei prossimi giorni. Certo è che a giudicare dalle foto non sembra proprio che tra i due ci sia ancora una crisi in corso.