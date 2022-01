Belen Rodriguez e Stefano De Martino si stanno frequentando. Lo scoop arriva da Mattino 5 che aggiunge come la coppia starebbe provando a rimettere insieme i cocci di un matrimonio che sembrava finito da tempo.

Belen e Stefano nuovamente insieme? Lo scoop a Mattino 5

La rivelazione è stata fatta dal paparazzo Andrea Francalaimo, che avrebbe sorpreso l’argentina insieme all’ex marito in più di un’occasione e non per questioni familiari. “La nostra Belen ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito da ormai tre settimane e non è per il bambino. Presto uscirà”, ha svelato il fotografo ospite di Federica Panicucci.

Lo scoop arriva a poche ore di distanza dalla rivelazione fatta da Belen sulla fine della sua relazione con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto la secondogenita Luna Marì. “Con Antonino Spinalbese non si incrociano neanche più”, ha affermato il paparazzo in diretta, confermando la dichiarazione fatta dall’argentina.

Belen Rodriguez e l’incontro con De Martino

Belen e Stefano sono rimasti in buoni rapporti anche per il figlio Santiago, nato dal loro matrimonio. “Si vedono e non per il bambino – ha aggiunto il fotografo a Mattino 5 – Belen sta tornando con Stefano. Non è secondo me, le foto non mentono mai”. Sarebbe stato proprio Francalaimo a seguire la coppia nelle ultime settimane e a fotografarli insieme.

La scorsa settimana, di ritorno dal suo viaggio in Sudamerica, Belen era sbarcata a Malpensa e ad attenderla al terminal degli arrivi c’era proprio De Martino senza il figlio. I sorrisi e gli sguardi avevano fatto scatenare il gossip, che ora potrebbe riservare un ulteriore colpo di scena.