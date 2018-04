MILANO – Mentre i rispettivi fidanzati sono lontani per lavoro, Fabrizio Corona sarebbe andato a casa di Belen Rodriguez.

A lanciare lo scoop è il settimanale Oggi che scrive che i due, a quanto pare, non riescono a stare lontani. Oggi pubblica le foto e ricostruisce i dettagli dell’ incontro che Fabrizio e Belen avrebbero cercato di tenere nascosto in tutti i modi. Il tutto avviene mentre i due fidanzati, Silvia Provvedi e Andrea Iannone, sono lontani per impegni di lavoro.

L’incontro sarebbe il primo che Fabrizio Corona e Belen Rodriguez avrebbero avuto dopo che il re dei fotografi è uscito dal carcere. Oggi pubblica le immagini esclusive dell’appuntamento e scrive che l’incontro ha avuto un retroscena: