ROMA – Belen Rodriguez regala ancora una volta uno scatto sensuale su Instagram. La 34enne argentina ha voluto dare, come spesso fa, la buonanotte ai suoi oltre 8 milioni di followers. Un gesto ovviamente apprezzato da tanti, che hanno potuta ammirarla in tenuta da notte alquanto succinta.

Stavolta è arrivata anche una strana richiesta a Belen da parte di un suo ammiratore in particolare. L’uomo le scrive: “Vorrei averti per un’ora per far ingelosire mia moglie, che purtroppo sento lontana da me”.

Un messaggio scritto senza alcuna malizia ma che anzi, è risultato essere profondo ed anche molto malinconico. Una donna gli dà un consiglio: “Prova con milioni di attenzioni”. Ed l’uomo risponde: “Lo faccio da 29 anni, ma certe volte una dà tutto per scontato”. Difficile però che Belen abbia letto queste parole, essendo lei molto impegnata e risultando estremamente numerosi i messaggi sotto ogni suo post pubblicato.

La showgirl argentina ha poi condiviso su Instagram una storia in cui svela ai suoi follower un suo piccolo vizio. Belen ha infatti confessato che le piace mangiare pane, burro e dulce de leche. Uno spuntino molto calorico che la modella mangia saltuariamente in quanto segue un determinato regime alimentare ma comunque perfetto per la colazione.