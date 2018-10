ROMA – Belen Rodriguez è stata fermata dalla polizia municipale per le strade di Milano quando è stata sorpresa fuori dal tettuccio di un’auto in corsa. Dopo l’addio ad Andrea Iannone si dà alla pazza gioia, ma stavolta ha rischiato di essere multata.

Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le foto in cui si vede Belen Rodriguez in auto con il fratello Jeremias mentre girano per le strade di Milano in auto. La showgirl argentina esce dal tettuccio e si diverte, godendosi l’aria sul volto e tra i capelli.

Una condotta non sicura e soprattutto vietata dal codice della strada, così che quando lei, il fratello e l’amico a bordo passano davanti a una pattuglia della polizia municipale vengono fermati. Gli agenti hanno preso i loro documenti, fatto i controlli di rito e poi li hanno rimproverati, lasciandoli andare via per proseguire la loro serata.