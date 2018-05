ROMA – Mentre Belen Rodriguez e il figlio Santiago stavano disegnando, la showgirl argentina ha voluto “mettere alla prova” il piccolo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] domandandogli nome e cognome dei suoi genitori.

“Allora Santiago, questa è una prova molto difficile – ha iniziato Belen -. Come si chiama tua mamma? E il cognome?”. E dopo le due risposte corrette, è arrivato il momento di passare al papà. E qui c’è stato un siparietto divertente.

“E tuo papà come fa di nome? – ha continuato la showgirl -. E di cognome?”. Ma se al nome, il piccolo Santiago ha risposto correttamente, “Stefano”, con il cognome non è proprio andata bene: “Di Martino”. Immediatamente, Belen è scoppiata a ridere e alla telecamera del telefono ha commentato: “Ma non era De Martino? Sono in confusione”.