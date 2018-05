MILANO – Belen Rodriguez si confessa. “Sono una donna fragile, sembro più forte di quel che sono”: [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] lo ha detto la showgirl argentina in una intervista esclusiva al settimanale di gossip Chi in edicola oggi, mercoledì 30 maggio.

Belen si è mostrata come una donna fragile, sincera, che non crede più nel matrimonio dopo aver molto sofferto per la fine del suo: “Sembro più forte di quello che sono – ha confessa la bella argentina -, mi sento fragile, ma sono una donna sincera: dico come la penso e se sbaglio, amen”.

Parlando del suo lavoro, la showgirl ha spiegato: “Guadagno come un bravo calciatore e posso permettermi il lusso di scegliere quali lavori accettare”. Poi rivela: “Non credo più nel matrimonio perché quando è finito il mio, ho sofferto da impazzire. È come si mi avessero distrutto un sogno”.