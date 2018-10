MILANO – Belen Rordiguez smentisce le voci riguardo ad una sua presunta relazione con un misterioso uomo con cui è stata fotografata in diverse occasioni, pare un procuratore sportivo. La bella showgirl fa capire di stare bene da sola, tesi sostenuta anche dalla sorella Cecilia Rodriguez. Mentre il suo ultimo ex, Andrea Iannone, si dice stufo di parlare di lei e conferma di stare bene single.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il pilota ha cercato di mettere a freno il chiacchiericcio sulla sua ex, dicendo di non volerne parlare più. Iannone non ha voluto proprio rispondere alle domande sulla sua chiacchiera ex. E si è detto felice di essere single.

Una situazione simile a quella di Belen. Anche la bella argentina ha infatti smentito tutte le voci su sue presunte nuove relazioni. Belen è stata fotografata in atteggiamenti intimi con un procuratore sportivo e poi mentre dava un bacio ad un uomo, che però sarebbe solo un amico gay.

Sulla situazione sentimentale di Belen è intervenuta anche Chechu, Cecilia Rodriguez, che ha confermato che la sorella ha bisogno di stare un po’ di tempo da sola, lontana dagli uomini.