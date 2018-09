ROMA – Belen Rodriguez dimentica a tempo di record Andrea Iannone. La showgirl argentina è stata infatti paparazzata insieme ad un altro uomo. Si tratta di Mirco Levati, esperto di comunicazione e marketing sportivo.

I due sono stati fotografati insieme da Diva e Donna durante una serata fuori con alcuni amici. Belen, al termine della serata è salita sulla macchina di Levati e più tardi lui è stato immortalato mentre entrava nel portone di casa di lei.

Ritrovata l’armonia con Stefano De Martino e con Fabrizio Corona, Belen nelle settimane scorse si sarebbe definitivamente separata da Iannone. La rottura tra la bella argentina e il motici in realtà non è mai confermata: a lanciare il gossip è stato il settimanale “Chi” che nelle settimane scrose aveva interpellato alcuni amici della showgirl argentina, secondo i quali sarebbe stata proprio lei a lasciare il pilota.

Nella rubrica Chicche di gossip, la rivista diretta da Alfonso Signorini scriveva che questa volta la storia tra Belen e Iannone sarebbe davvero giunta al capolinea, e non come in precedenza per crisi passeggere.Sarebbe stata la Rodriguez a prendere la decisione di chiudere con il pilota subito dopo l’estate. E questo nonostante (o forse anche per) il viaggio fatto dai due insieme ad Ibiza.

Ora vedremo se gli sviluppi di questa nuova “amicizia” confermenranno definitivamente le voci di separazione tra i due.