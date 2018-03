ROMA – Belen Rodriguez incinta? La showgirl, secondo il settimanale “Nuovo”, avrebbe dovuto condurre la nuova edizione del Grande Fratello. Ma, racconta il settimanale, tutto sarebbe saltato. Il motivo? Secondo “Nuovo” Belen sarebbe incinta:

“Belen sarebbe di nuovo in dolce attesa. Secondo le ultime indiscrezioni, proprio il desiderio di rallentare i ritmi lavorativi avrebbe impedito alla showgirl di accettare una proposta che altrimenti avrebbe certamente rappresentato un salto importante per la sua carriera. Del resto, Belen aveva sempre espresso il desiderio di avere un secondo figlio, soprattutto da quando la passione con il centauro Andrea Iannone è diventata una solida relazione. – si legge – ‘Santiago non rimarrà figlio unico’, ha dichiarato . ‘Farò altri due figli con Andrea’”. Un’indiscrezione che, al momento, non è stata smentita né tantomeno confermata dalla Rodriguez.